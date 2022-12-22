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Владелец «Вашингтона» ответил на вопрос, платили ли ему и Овечкину за показ на ТВ

Владелец «Вашингтона» ответил на вопрос, платили ли ему и Овечкину за показ на ТВ
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис поделился впечатлениями от посещения Совета управляющих НХЛ во Флориде. Каждый из национальных телевизионных партнёров лиги — ESPN, Turner Sports и Sportsnet — проводил презентации, которые начинались с изображений нападающего «столичных» Александра Овечкина.

«Поверьте мне, 10 лет назад вы бы не увидели его на первых местах, приходя на эти встречи. К этому шло последовательно, и я бы не сказал, что здесь был какой-то мимолётный успех. Мы не занимаемся маркетинговыми программами и тому подобным. Я думаю, что нас показывали по национальному телевидению 18 раз. В этом году у него золотой рейтинг. Нам за это не платят. Это хорошая ситуация для НХЛ», — приводит слова Леонсиса официальный сайт НХЛ.

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