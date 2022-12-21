Экс-защитник «Спартака» и ЦСКА Арзамасцев вернулся в родной новокузнецкий «Металлург»

Новокузнецкий «Металлург» на официальном сайте объявил о заключении контракта с 30-летним защитником Захаром Арзамасцевым. Хоккеист вернулся в клуб, чьим воспитанником является.
Отметим, что защитник начинал сезон в КХЛ в «Спартаке». За красно-белых Арзамасцев принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу при общем показателе полезности «-2».
В минувшем сезоне россиянин, выступая за «Автомобилист», сыграл в 17 встречах, в которых набрал 1 (0+1) балл при показателе полезности «-1». В сезоне-2021/2022 защитник также успел поиграть в чешской Экстралиге за «Рытиржи Кладно». Арзамасцев принял участие в 21 матче, в котором записал на свой счёт 1 (1+0) очко при полезности «-4».
В КХЛ защитник отыграл 14 сезонов, дебютировав в лиге в сезоне-2009/2010 в составе новокузнецкого «Металлурга». За клуб он выступал на протяжении пяти чемпионатов подряд. Арзамасцев также играл за «Локомотив», ЦСКА, «Северсталь» и «Салават Юлаев». Всего на его счету 657 матчей, 138 (48+90) очков и общая полезность «-4». Защитник дважды становился бронзовым призёром Континентальной хоккейной лиги.
Арзамасцев имеет опыт выступления в составе первой сборной России, становился серебряным призёром молодёжного чемпионата мира.
- 21 декабря 2022
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