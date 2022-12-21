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«Авангард» одержал вторую победу подряд, прервав трёхматчевую успешную серию «Барыса»

«Авангард» одержал вторую победу подряд, прервав трёхматчевую успешную серию «Барыса»
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В Астане на стадионе «Барыс-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Барыс» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
1:0 Шестаков (Вей, Григорьев) – 15:15 (5x5)   1:1 Шарипзянов (Жарков, Найт) – 19:40 (5x5)   1:2 Бродхёрст (Белов, Чистяков) – 27:04 (5x5)   1:3 Толчинский – 59:07 (en)

На 16-й минуте Аркадий Шестаков вывел астанинскую команду вперёд. За 20 секунд до завершения первого периода Дамир Шарипзянов сравнял счёт. Очки за результативные передачи набрали Владимир Жарков и Корбан Найт. На 28-й минуте Алекс Бродхёрст вывел омскую команду вперёд. Результативные баллы за пасы получили Антон Белов и Семён Чистяков. Точку во встрече на последней минуте поставил Сергей Толчинский.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 23 декабря в Омске сыграет с «Амуром». «Барыс» 24 декабря примет «Автомобилист».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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