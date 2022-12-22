«Наверное, самая худшая игра этого сезона». Евгений Бирюков — о поражении от «Амура»
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Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков высказался о крупном поражении в матче с «Амуром». Уфимцы на домашнем льду уступили хабаровской команде со счётом 1:5.
«Наверное, самое худшее начало и игра этого сезона. Не знаю, что случилось. Ужасно начали, начали двигаться в третьем периоде, но этого недостаточно. Не хватило эмоций, работы, передач. Были потери, всё наложилось. Ужасная игра.
Связано с паузой? Не знаю, с чем связано, но это не отговорка – пауза у всех была. Надо собираться и что-то с этим делать.
Как исправлять ситуацию? Никто лучше не придумал – надо работать, работать и ещё рано работать. Надо каждому, наверное, подумать над своей игрой и сделать выводы», — приводит слова Евгения Бирюкова официальный сайт «Салавата Юлаева».
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