«Наверное, самая худшая игра этого сезона». Евгений Бирюков — о поражении от «Амура»

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков высказался о крупном поражении в матче с «Амуром». Уфимцы на домашнем льду уступили хабаровской команде со счётом 1:5.



«Наверное, самое худшее начало и игра этого сезона. Не знаю, что случилось. Ужасно начали, начали двигаться в третьем периоде, но этого недостаточно. Не хватило эмоций, работы, передач. Были потери, всё наложилось. Ужасная игра.



Связано с паузой? Не знаю, с чем связано, но это не отговорка – пауза у всех была. Надо собираться и что-то с этим делать.



Как исправлять ситуацию? Никто лучше не придумал – надо работать, работать и ещё рано работать. Надо каждому, наверное, подумать над своей игрой и сделать выводы», — приводит слова Евгения Бирюкова официальный сайт «Салавата Юлаева».