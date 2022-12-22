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19 сейвов Александра Георгиева помогли «Колорадо» одолеть «Монреаль»

19 сейвов Александра Георгиева помогли «Колорадо» одолеть «Монреаль»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.

Уже на второй минуте Антони Ришар открыл счёт голам в матче. Канадский форвард отметился заброшенной щайбой после точных передач Джейка Эванса и Йоэля Армиа. После этого в первом и втором периоде голов не было.

В третьем периоде тоже был только один гол. Артурри Лехконен сравнял счёт на 43-й минуте. Ему ассистировали Микко Рантанен и Кейл Макар. А на второй минуте овертайма Рантанен принёс победу своей команде. Канадский защитник Девон Тейвз отдал ему голевую передачу.

Российский голкипер Александр Георгиев совершил 19 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2022, четверг. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Ришар (Эванс, Армиа) – 01:48 (5x5)   1:1 Лехконен (Рантанен, Макар) – 42:16 (5x4)   2:1 Рантанен (Тэйвз) – 61:51 (3x3)
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