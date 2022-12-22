19 сейвов Александра Георгиева помогли «Колорадо» одолеть «Монреаль»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.
Уже на второй минуте Антони Ришар открыл счёт голам в матче. Канадский форвард отметился заброшенной щайбой после точных передач Джейка Эванса и Йоэля Армиа. После этого в первом и втором периоде голов не было.
В третьем периоде тоже был только один гол. Артурри Лехконен сравнял счёт на 43-й минуте. Ему ассистировали Микко Рантанен и Кейл Макар. А на второй минуте овертайма Рантанен принёс победу своей команде. Канадский защитник Девон Тейвз отдал ему голевую передачу.
Российский голкипер Александр Георгиев совершил 19 сейвов.
- 22 декабря 2022
-
06:41
-
05:42
-
05:41
-
04:36
-
03:36
-
03:24
-
03:11
- 21 декабря 2022
-
23:55
-
23:29
-
23:25
-
23:22
-
23:20
-
23:18
-
23:15
-
23:03
-
22:58
-
22:51
-
22:48
-
22:36
-
22:33
-
22:28
-
21:47
-
21:45
-
21:43
-
21:36
-
21:18
-
21:03
-
20:47
-
20:44
-
20:33
-
20:31
-
20:26
-
20:15
-
19:53
-
19:22