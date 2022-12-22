Эффектный сейв Александра Георгиева в овертайме начал победную атаку «Колорадо»

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.



Победную атаку начал российский голкипер Александр Георгиев. Вратарь совершил эффектный сейв, а потом его одноклубники быстро сориентировались и добыли важные очки для команды.



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Уже на второй минуте Антони Ришар открыл счёт голам в матче. Канадский форвард отметился заброшенной шайбой после точных передач Джейка Эванса и Йоэля Армиа. После этого в первом и втором периоде голов не было.



В третьем периоде состоялся только один гол. Арттури Лехконен сравнял счёт на 43-й минуте. Ему ассистировали Микко Рантанен и Кейл Макар. А на второй минуте овертайма Рантанен принёс победу своей команде. Канадский защитник Девон Тэйвз отдал ему голевую передачу.

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