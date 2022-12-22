Защитник «Металлурга» Валерий Орехов перешёл в «Адмирал» на правах аренды
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Защитник «Металлурга» Валерий Орехов перейдёт в «Адмирал» на правах аренды, сообщает пресс-служба магнитогорского клуба. Соглашение с дальневосточной командой рассчитано до конца текущего сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ.
В текущем сезоне Орехов провёл за «Металлург» 14 матчей, в которых результативными баллами отметиться не сумел, записав на свой счёт показатель полезности «+4». Всего на счету 23-летнего игрока обороны 225 матчей в КХЛ, в которых защитник набрал 32 очка — забросил восемь шайб и отдал 24 результативные передачи. Показатель полезности игрока в карьере КХЛ составил «+17».
Орехов в КХЛ выступал за «Барыс» и магнитогорский «Металлург». Он является воспитанником ДЮСШ «Барыс».
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