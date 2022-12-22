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Матч «Баффало» — «Тампа» перенесён на март из-за надвигающегося снежного шторма

Матч «Баффало» — «Тампа» перенесён на март из-за надвигающегося снежного шторма
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Как сообщает Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте, матч между «Баффало Сэйбрз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» перенесён из-за надвигающегося снежного шторма.

Встреча должна была начаться 24 декабря в 3:00 по московскому времени, а теперь перенесена на 4 марта (20:30 мск).

В связи с этим перенесена ещё одна игра: матч «Баффало» – «Филадельфия», запланированный на 5 марта, состоится 10 января (3:00 мск).

После 32 матчей текущего сезона «Тампа» занимает шестую строчку в таблице Восточной конференции НХЛ. Сегодня «молнии» уступили в гостях «Детройту» со счётом 4:7. «Баффало» находится на 11-м месте в той же конференции. В обеих личных встречах этого сезона между «Тампой» и «Баффало» победу праздновали хоккеисты «Лайтнинг».

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