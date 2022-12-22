А. Юдин: Алтыбармакяну пора показать, что он может играть под грузом ответственности

Известный в прошлом защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин высказался о возвращении нападающего Андрея Алтыбармакяна в Санкт-Петербург. В ближайшее время о переходе будет объявлено официально.

«Честно, я ждал этого. Алтыбармакян – один из ярких представителей петербургской хоккейной школы, силовой форвард, который ещё и бомбардирскими данными обладает. Он заметно поднабрался опыта за последние пять лет и возвращается в родной клуб уже не в статусе молодого и «зелёного», а в роли полноценного кандидата на место в основном составе.

Тем более он отлично вписывается в нынешнюю модель игры СКА: продавливать соперников, активно действовать на пятаке, самоотверженно играть без шайбы – всё это он прекрасно умеет и уже продемонстрировал в «Сочи» по ходу сезона, да ещё и блистал на Матче звёзд как раз в победившей команде Романа Ротенберга. А в СКА он сможет сделать шаг вперёд и показать, что умеет играть под грузом ответственности за результат не только перед командой, но и перед родными болельщиками», — сказал Юдин «Чемпионату».

На счету Алтыбармакяна в текущем сезоне КХЛ 16 (6+10) очков в 38 матчах за «Сочи» при показателе полезности «-17».