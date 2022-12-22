Г. Орлов: возвращение Алтыбармакяна напоминает историю Кузяева

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что Андрей Алтыбармакян способен стать важным игроком для СКА.

«Возвращение Андрея Алтыбармакяна в СКА напоминаем мне историю, когда «Зенит» несколько лет назад стал возвращать домой своих воспитанников. Далера Кузяева из «Ахмата», например. Тогда многие сомневались в целесообразности такого трансфера, но сейчас очевидно, что Далер – один из ключевых игроков команды. Жду такой же истории и от возвращения Алтыбармакяна. Он яркий, интересный нападающий. Сходу пробиться в основу СКА ему было сложно, но теперь Андрей явно «оброс» и мышцами, и хоккейными умениями. Парень поиграл в Америке, приехал в «Сочи» и стал там одним из лидеров.

Возвращение в СКА – шикарный шанс для армейского воспитанника. В Петербурге всегда с особой любовью относились к своим ребятам. Уверен, что если он завтра выйдет играть против «Спартака», то болельщики встретят его аплодисментами и это добавит ему сил и мотивации, — сказал Орлов «Чемпионату».

На счету Алтыбармакяна в текущем сезоне КХЛ 16 (6+10) очков в 38 матчах за «Сочи» при отрицательном показателе полезности «-17».