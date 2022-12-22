Сайт НХЛ назвал лучший новогодний подарок Александру Овечкину

Североамериканский журналист Дэн Розен в статье на сайте Национальной хоккейной лиги рассказал о лучшем новогоднем подарке для капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александа Овечкина.

«Алексу Овечкину хотелось бы забить два гола в следующих двух играх, чтобы обойти Горди Хоу (801) в списке лучших бомбардиров НХЛ, выйти на второе место и отправиться на праздничный перерыв, не задумываясь о том, когда и как «Это» произойдёт. В конце концов он обгонит Хоу. Чёрт, в конце концов он обойдёт и Гретцки. Но Хоу следующий, и это произойдет в ближайшее время, так что новогодний подарок «Кэпиталз» и Овечкину — это два гола, чтобы каждый мог двигаться дальше и погоня за Гретцки была официально объявлена», — написано в статье.

В текущем сезоне российский нападающий сыграл 34 матча, в которых набрал 36 (20+16) очков.