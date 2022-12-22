Команда системы «Ак Барса» с Зариповым в составе выиграла Кубок президента ОАЭ

Сборная команда системы «Ак Барса» заняла первое место в ежегодном Кубке президента ОАЭ по хоккею в Абу-Даби, сообщает сайт казанского клуба.
Игроки из Татарстана провели 4 матча с командой президента Беларуси, командой местного клуба «Шторм» и командой академии «Эмирейтс».
Представители «Ак Барса» начали турнир с крупной победы над игроками из Беларуси (6:1), затем уступили Академии «Эмирейтс» (2:3), обыграли клуб «Шторм» и в решающем матче победили команду президента Беларуси (5:3).
Лучшим бомбардиром «Ак Барса» стал Дмитрий Обухов с 6 (2+4) очками. По 5 очков набрали форварды Данис Зарипов (2+3) и Максим Пестушко (4+1).
Нападающий команды президента Беларуси Андрей Костицын также набрал 6 (4+2) очков, став лучшим бомбардиром турнира.
Кубок президента ОАЭ – регулярный международный турнир, организованный федерацией хоккея страны в Абу-Даби. Основная цель турнира – развитие хоккея в странах Аравийского полуострова, привлечение внимания к спорту среди местной аудитории и обмен опытом между тренерами и функционерами. В разные годы по приглашению хозяев турнира в Абу-Даби выступали команды из Татарстана, Беларуси, Узбекистана и Омана.
В текущем регулярном сезоне «Ак Барс» набрал 45 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 22 декабря 2022
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