Форвард «Оттавы» — об Овечкине: не хотим, чтобы его 801-й гол случился в наши ворота

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле рассказал про игру капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и его погоню в списке лучших снайперов НХЛ.
«То, что Овечкин сделал и что делает для хоккея, действительно особенно. Мне нравится смотреть за его игрой. Но мы не хотим, чтобы его 801-й гол случился в наши ворота», — приводит слова Штюцле журналист Тарик Эль-Башир в своём «твиттере».
Напомним, игра «Оттавы» с «Вашингтоном» запланирована в ночь на 23 декабря в 3:00 мск.
Овечкин забросил за карьеру в Национальной хоккейной лиге 800 шайб. Нападающий отстаёт от легендарного хоккеиста Горди Хоу, идущего на втором месте, на один гол (801). До рекорда Уйэна Гретцки — 94 заброшенные шайбы.
После 34 матчей «Вашингтон» находится на девятом месте в таблице Востока.
- 22 декабря 2022
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