Канадский защитник «Металлурга»: Воробьёв позволяет нам импровизировать

Защитник «Металлурга» Коди Кёрран рассказал об игре за магнитогорский клуб и оценил стиль работы главного тренера магнитогорцев Ильи Воробьёва.

«Голы «Металлурга» — результат в большей степени тактических схем или импровизации? Я думаю, это комбинация факторов. Наши тренеры дают нам очень много свободы, и это большая редкость. Илья (Воробьёв, главный тренер «Металлурга» — Прим. «Чемпионата») даёт нам возможность просчитывать многие моменты, чувствовать их. Конечно, у нас есть система игры, структура наших действий, построенная в том числе на взаимопонимании.



Что касается импровизации, то Илья позволяет нам это делать. А если у нас что-то не получается, что-то не работает, то воспринимаем это как повод вернуться назад, ещё раз прочесть свой «учебник» со схемами. Нет такого, чтобы он опустил руки и сказал: «Парни, делайте что хотите». Нет, он много работает, показывает много видео, рассказывает, на каких позициях мы должны находиться в те или иные моменты игры, чтобы создавать опасность. Я думаю, что это отличная тренерская модель», — сказал Кёрран в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Полную версию эксклюзивного интервью с Коди Кёрраном читайте на «Чемпионате» завтра, 23 декабря, в 13:00 мск.