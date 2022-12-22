Форвард «Колорадо» Мальцев прокомментировал переход Алтыбармакяна в СКА

Форвард «Колорадо Эвеланш» Михаил Мальцев в своём телеграм-канале рассказал про возможный переход Андрея Алтыбармакяна в СКА.

«Очень важный переход для нашей банды. Чтобы там не говорили, за Андрюшу я очень рад.



Мы были подростками в молодежке и болтали, как будем играть в первой команде СКА с Ковальчуком. Дальше у всех карьеры пошли по-разному, но я вот всё равно помню те разговоры.



По школе играл за старший возраст, и к своему спускали нечасто, поэтому «Бармена» особо не знал, а когда его привлекли в проект U18 уже под конец, то как опытный уже его принимал там. Это как в Америку ты приезжаешь и тобой занимается тот, кто здесь уже давно варится. Так и в той сборке было так же только не как игроки из одной страны, а по городу, по-питерски. С тех пор двигаемся вместе.



«Дома лучше» не про профессиональный хоккей, но в таком возвращении всё равно что-то особенное есть. Можно представить, на каком Андрюша сейчас пике по эмоциям.



Мы когда летом гуляем по Питеру, не прям конечно каждый прохожий, но иногда бывает подходят люди. Спрашивают, когда вернёмся. Ценим это. А я пока полетел в Мексику на рождественскую паузу», — написал Мальцев.

На счету Алтыбармакяна в текущем сезоне КХЛ 16 (6+10) очков в 38 матчах за «Сочи» при отрицательном показателе полезности «-17».