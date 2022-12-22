Овечкин — лидер сезона НХЛ по количеству бросков мимо ворот. В топ-25 — пять россиян
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — лидер текущего сезона Национальной хоккейной лиги по количеству бросков мимо створа ворот. Об этом сообщает Moneypuck.
На счету 37-летнего капитана «столичных» 67 таких бросков. Второе место занимает нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который промахнулся 62 раза. Тройку лучших замкнул форвард «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер (61). На четвёртом месте оказался российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (59).
Отметим, что форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занимает лишь 18-ю позицию с 47 промахами, нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — 24-ю (44 броска мимо ворот), а хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — 25-ю (43).
Новость по темеМэттьюс обогнал Овечкина по количеству голов с сезона-2016/2017
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