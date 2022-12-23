Овечкин догнал Госсу по количеству сыгранных матчей в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт равный — 1:1.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин проводит свой 1309-й матч в Национальной хоккейной лиге. По этому показателю он догнал бывшего хоккеиста «Чикаго Блэкхоукс» Мариана Госсу.

Счёт во встрече на пятой минуте открыл нападающий «Оттавы» Алекс Дебринкэт с передач Ника Холдена и Шейна Пинто. Ответную шайбу «Вашингтона» в большинстве забросил российский нападающий Евгений Кузнецов. Ему ассистировали Александр Овечкин и Джон Карлсон.