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Овечкин обойдёт Горди Хоу и выйдет на второе место по голам в НХЛ: онлайн, видео, сколько шайб до Гретцки

Один гол до Горди Хоу! Овечкин творит историю на наших глазах. Онлайн
Лев Лукин
Овечкин обойдёт Горди Хоу
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Уже в домашней игре с «Далласом» великий российский снайпер может разменять девятую сотню голов в НХЛ и догнать Мистера Хоккей.

Александр Овечкин оформил хет-трик в гостевом матче с «Чикаго» и добрался до отметки в 800 голов за карьеру. Невероятный результат для хоккея XXI века, но Ови не обращает внимания ни на какие барьеры и в свои 37 лет прёт к званию лучшего снайпера НХЛ всех времён. До Уэйна Гретцки остаётся 94 гола, однако на пути к результату великого канадца российскому снайперу нужно преодолеть ещё один барьер в лице Горди Хоу. Легендарный Мистер Хоккей наколотил 801 гол и пока ещё остаётся вторым снайпером в истории НХЛ.

У набравшего ход Овечкина уже в ближайшем матче с «Далласом» есть шикарная возможность догнать и перегнать Хоу и остаться с Гретцки один на один. Александр забивает в четырёх играх подряд, а возвращение на домашнюю арену наверняка придаст ему новых сил и эмоций.

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