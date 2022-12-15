Один гол до Горди Хоу! Овечкин творит историю на наших глазах. Онлайн

Александр Овечкин оформил хет-трик в гостевом матче с «Чикаго» и добрался до отметки в 800 голов за карьеру. Невероятный результат для хоккея XXI века, но Ови не обращает внимания ни на какие барьеры и в свои 37 лет прёт к званию лучшего снайпера НХЛ всех времён. До Уэйна Гретцки остаётся 94 гола, однако на пути к результату великого канадца российскому снайперу нужно преодолеть ещё один барьер в лице Горди Хоу. Легендарный Мистер Хоккей наколотил 801 гол и пока ещё остаётся вторым снайпером в истории НХЛ.
У набравшего ход Овечкина уже в ближайшем матче с «Далласом» есть шикарная возможность догнать и перегнать Хоу и остаться с Гретцки один на один. Александр забивает в четырёх играх подряд, а возвращение на домашнюю арену наверняка придаст ему новых сил и эмоций.
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