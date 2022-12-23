Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости в матче идёт второй период. «Нью-Йорк Айлендерс» впереди со счётом 3:2.
Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов забросил свою первую шайбу в сезоне. Он отличился на 29-й минуте матча, установив счёт 3:2. Ему ассистировал Джош Бейли.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Первую шайбу во встрече забросил нападающий гостей Андерс Ли на 13-й минуте. На 18-й минуте россиянин Артемий Панарин сравнял счёт. Во втором периоде Мэтью Барзал вывел «Айлендерс» вперёд, но на его гол ответил Жюльен Готье.
- 23 декабря 2022
-
04:23
-
04:22
-
04:17
-
03:47
-
03:35
-
03:32
-
00:36
- 22 декабря 2022
-
23:54
-
23:33
-
23:22
-
23:15
-
23:09
-
23:03
-
23:00
-
22:58
-
22:50
-
22:25
-
22:00
-
21:49
-
21:43
-
21:37
-
21:21
-
21:08
-
21:00
-
20:55
-
20:26
-
20:20
-
19:45
-
19:34
-
19:11
-
19:00
-
18:41
-
18:32
-
18:07
-
18:00