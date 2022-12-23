Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости в матче идёт второй период. «Нью-Йорк Айлендерс» впереди со счётом 3:2.

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов забросил свою первую шайбу в сезоне. Он отличился на 29-й минуте матча, установив счёт 3:2. Ему ассистировал Джош Бейли.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Первую шайбу во встрече забросил нападающий гостей Андерс Ли на 13-й минуте. На 18-й минуте россиянин Артемий Панарин сравнял счёт. Во втором периоде Мэтью Барзал вывел «Айлендерс» вперёд, но на его гол ответил Жюльен Готье.