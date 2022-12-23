Овечкин сравнялся с Коффи по матчам в НХЛ, в которых набирал как минимум два очка

В эти минуты на стадионе «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве проходит очередной проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт в матче — 2:1
В обеих шайбах столичной команды поучаствовал российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин.
Таким образом, это уже 11-й матч в сезоне, в котором Овечкин набирает как минимум два очка и 408-й такой матч за карьеру.
По этому показателю Овечкин сравнялся с Полом Коффи и делит с ним 12-е место по количсетву таких матчей за карьеру.
Напомним, сейчас на счету российского нападающего «Вашингтона» 800 голов в Национальной хоккейной лиге. Овечкин занимает третье место по этому показателю, отставая на одну шайбу от Горди Хоу (801). Лидирует по голам Уэйн Гретцки (894).
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