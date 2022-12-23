Овечкин — о 0 голов в последних 4 матчах: я бы беспокоился, если бы у меня не было шансов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ) ответил на вопрос, беспокоится ли он относительного того факта, что он застрял на отметке в 800 голов за карьеру в лиге и в последних четырёх матчах не может отметиться заброшенной шайбой.
«Надо просто пройти через это. Если бы у меня не было шансов в этих матчах, то да, я бы беспокоился. Но у меня были моменты, просто вратарь сыграл хорошо. Сейчас нам было важно набрать два очка и продолжить движение в турнирной таблице», — приводит слова Овечкина журналист Тарик Эль-Башир.
В этой игре Овечкин нанёс шесть бросков по воротам соперника, но так и не смог забить гол. Тем не менее, россиянину удалось побить рекорд по количеству бросков в НХЛ за всю историю лиги. Теперь на счету Овечкина 6211 бросков за карьеру. Он превзошёл Рэя Бурка, у которого было 6209 бросков в створ за карьеру.
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