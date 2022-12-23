Какко — о грубой голевой ошибке: случается со всеми. Думал о том, что теперь надо забить

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Каапо Какко после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:3) прокомментировал свою игру в этой встрече.

В середине второго периода финский форвард допустил грубую ошибку в чужой зоне, которая привела к выходу один на один в исполнении Мэтью Барзала и голу в ворота Игоря Шестёркина, а в конце третьего периода финский нападающий отметился голом, став автором победной шайбы.

«Думал ли я о том, что после совершённой ошибки мне нужно забить гол, чтобы оправдаться? Да, я думал в таком ключе. После их второго гола, где очевидно, была моя вина. Но я думаю, что подобное случается со всеми. Но именно так нужно думать в таких ситуациях», — приводит слова Какко журналистка Молли Уолкер.