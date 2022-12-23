Петтерссон побил рекорд Могильного за «Ванкувер» по матчам с пятью и более очками

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Сиэтл Кракен». Волевую победу в результативном матче одержали хозяева со счётом 6:5 по буллитам.

Шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон принял участие во всех шайбах хозяев — забил два гола и отдал три результативные передачи. Также на счету шведа победный буллит в матче. Как сообщает Stats Centre, этот матч стал четвёртым для Петтерссона с пятью очками. По этому показателю шведский форвард обошёл легендарного российского форварда «косаток» Александра Могильного (три матча с 5+ очками) и стал рекордсменом «Ванкувера».

Третье место по матчам с 5+ очками за «Ванкувер» занимают сразу три игрока: Иван Болдырев, Клифф Ронинг и Павел Буре. Все эти хоккеисты дважды набирали 5+ очков в составе «Кэнакс».

В текущем сезоне на счету Петтерссона 30 матчей и 39 (15+24) набранных очков.