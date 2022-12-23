«Авангард» обменяет словацкого защитника Яроша в ЦСКА на Д. Алексеева
Поделиться
Как стал известно «Чемпионату», «Авангард» обменяет 26-летнего словацкого защитника Кристиана Яроша в ЦСКА. В обратном направлении последует 24-летний игрок обороны Дмитрий Алексеев.
В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Ярош принял участие в 24 встречах, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт девять очков при общем показателе полезности "-6" и четырёх минутах штрафа.
Алексеев в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ сыграл всего в трёх матчах регулярного чемпионата. Российский защитник записал на свой счёт одну результативную передачу при общем показателе полезности "+1". До нынешнего сезона Алексеев выступал за «Трактор».
Новость по темеЦСКА прервал семиматчевую победную серию СКА
Комментарии
- 23 декабря 2022
-
17:44
-
17:20
-
17:03
-
16:55
-
16:27
-
16:25
-
15:46
-
15:30
-
15:20
-
15:09
-
15:00
-
14:47
-
14:15
-
13:57
-
13:50
-
13:37
-
13:09
-
12:46
-
12:22
-
12:09
-
11:47
-
11:22
-
11:08
-
11:00
-
10:59
-
10:41
-
10:23
-
10:06
-
09:39
-
09:25
-
09:11
-
09:00
-
08:50
-
08:33
-
08:18
Партнерский контент