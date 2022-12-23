«Авангард» обменяет словацкого защитника Яроша в ЦСКА на Д. Алексеева

Как стал известно «Чемпионату», «Авангард» обменяет 26-летнего словацкого защитника Кристиана Яроша в ЦСКА. В обратном направлении последует 24-летний игрок обороны Дмитрий Алексеев.

В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Ярош принял участие в 24 встречах, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач, суммарно записав на свой счёт девять очков при общем показателе полезности "-6" и четырёх минутах штрафа.

Алексеев в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ сыграл всего в трёх матчах регулярного чемпионата. Российский защитник записал на свой счёт одну результативную передачу при общем показателе полезности "+1". До нынешнего сезона Алексеев выступал за «Трактор».