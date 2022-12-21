ЦСКА прервал семиматчевую победную серию СКА

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).

Первый период оказался безголевым. На 30-й минуте Владислав Каменев с передачи Павла Карнаухова вывел московских армейцев вперёд. На 45-й минуте Валентин Зыков после паса Михаила Пашнина сравнял счёт. На 58-й минуте Павел Карнаухов забил второй гол и принёс победу московским армейцам.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 23 декабря в Ярославле сыграет с «Локомотивом». СКА 24 декабря примет московский «Спартак».