ЦСКА прервал семиматчевую победную серию СКА
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный СКА принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2022, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Карнаухов) – 29:24 (5x5) 1:1 Зыков (Пашнин) – 44:10 (5x5) 1:2 Карнаухов (Плотников, Сергеев) – 57:48 (5x5)
Первый период оказался безголевым. На 30-й минуте Владислав Каменев с передачи Павла Карнаухова вывел московских армейцев вперёд. На 45-й минуте Валентин Зыков после паса Михаила Пашнина сравнял счёт. На 58-й минуте Павел Карнаухов забил второй гол и принёс победу московским армейцам.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 23 декабря в Ярославле сыграет с «Локомотивом». СКА 24 декабря примет московский «Спартак».
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