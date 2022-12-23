Козлов — о разговоре после 1:5 от «Амура»: а вы откуда знаете? Вы знаете больше тренера?

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (5:3). Уфимцы прервали серию из двух поражений. «Салават» на домашней площадке крупно проиграл в предыдущей встрече «Амуру» со счётом 1:5.
«Спасибо болельщикам, которые пришли на матч, несмотря на прошлое поражение. Кадейкин сделал хет-трик, на счету Аймурзина две передачи. Важная победа после прошлого поражения.
Как оценю обновлённые звенья? Мне понравилось, как сегодня звенья действовали.
Был ли серьёзный разговор после 1:5 от «Амура»? А вы откуда знаете? Вы владеете информацией больше, чем главный тренер? А если серьёзно, то все ребята прекрасно понимают, как надо реагировать на такие поражения.
Много было подставлений в большинстве. Делали на этом акцент? Мы разбирали меньшинство «Адмирала», увидели слабые места и ими воспользовались», — приводит слова Козлова официальный сайт уфимцев.
Отметим, что «Салават» в третий раз сыграл с «Адмиралом» в нынешнем сезоне. Эта победа стала первой для юлаевцев во встречах с владивостокской командой. В середине сентября «Салават» потерпел два поражения — 0:2 и 1:2 (ОТ).
- 23 декабря 2022
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