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«Локомотив» прервал победную серию ХК ЦСКА

«Локомотив» прервал победную серию ХК ЦСКА
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2022, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Чехович (Мисюль, Бычков) – 14:27 (5x5)   2:0 Шалунов (Сергеев) – 18:27 (5x5)   2:1 Мамин (Григоренко, Дыбленко) – 25:51 (5x5)   3:1 Черепанов (Андронов) – 37:48 (5x5)

На 15-й минуте Иван Чехович вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные пасы получили Даниил Мисюль и Роман Бычков. На 19-й минуте Максим Шалунов с передачи Андрея Сергеева удвоил преимущество ярославцев. На 26-й минуте Максим Мамин отыграл один гол. На 38-й минуте Никита Черепанов с передачи Сергея Андронова в третий раз забросил шайбу в ворота гостей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле сыграет со «Спартаком». ЦСКА примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 26 декабря.

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