«Локомотив» прервал победную серию ХК ЦСКА

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0).
На 15-й минуте Иван Чехович вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные пасы получили Даниил Мисюль и Роман Бычков. На 19-й минуте Максим Шалунов с передачи Андрея Сергеева удвоил преимущество ярославцев. На 26-й минуте Максим Мамин отыграл один гол. На 38-й минуте Никита Черепанов с передачи Сергея Андронова в третий раз забросил шайбу в ворота гостей.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Ярославле сыграет со «Спартаком». ЦСКА примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 26 декабря.
- 23 декабря 2022
-
22:37
-
22:23
-
21:54
-
21:53
-
21:49
-
21:25
-
21:10
-
20:55
-
20:27
-
19:54
-
19:51
-
19:48
-
19:45
-
19:42
-
19:40
-
19:38
-
19:31
-
19:25
-
19:21
-
19:14
-
18:43
-
18:36
-
18:17
-
17:44
-
17:20
-
17:03
-
16:55
-
16:27
-
16:25
-
15:46
-
15:30
-
15:20
-
15:09
-
15:00
-
14:47