Главный тренер «Локомотива» Никитин прокомментировал победу в матче с ЦСКА

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин высказался о победе в матче Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (3:1).

«Ребята молодчики: где надо, вытерпели, где надо, реализовали моменты, где нужно, на себя поймали. Чтобы обыграть такую команду, это надо делать постоянно. Готовимся дальше.



Против нас играла классная команда. Глупо было бы надеяться контролировать игру в зоне атаки. Нужно и вовремя забить, и моменты создавать обязательно, и отбиться хорошо, и самоотверженно сыграть.

Начало было немного сумбурное, немного отрезвили всех. С середины первого периода все играли в своих звеньях. Во втором периоде понимали, что ЦСКА будет накладывать звенья, поэтому тут вопрос даже не к Даниилу Буту был, а к тем, с кем он играет, чтобы они не переиграли лишнего. Даниила Мисюля поэтому и перевели в нападение, чтобы чисто тактически правильно сыграть во втором периоде.



Отсутствие Марченко? Алексей сыграл два матча после травмы. Решили не рисковать. Понимали, насколько тяжёлая будет игра, насколько много будет работы, поэтому подстраховались», — приводит слова Никитина официальный сайт ярославского «Локомотива».