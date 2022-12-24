Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 92 голов

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.



Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу встречи двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Теперь у 37-летнего нападающего 802 гола за карьеру в НХЛ.



Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 92 шайб. На счету канадца 894 гола.

Напомним, Александру Овечкину по ходу данной игры также удалось обогнать в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ форварда Горди Хоу, на счету которого 801 шайба.