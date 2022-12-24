Видео: 802-й гол Овечкина в НХЛ, позволивший Александру обогнать Хоу

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу встречи двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Второй гол Александра позволил ему обогнать Горди Хоу в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Отметим, вторую шайбу в данной встрече Овечкин забросил за минуту до окончания матча. Ему ассистировал другой российский хоккеист, Евгений Кузнецов.

После сегодняшнего дубля Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ до 92 шайб.