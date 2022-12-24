Овечкин сфотографировался с сыновьями после исторического дубля

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Второй гол 37-летний капитан «столичных» забил в пустые ворота.

После окончания встречи форвард сфотографировался с двумя своими сыновьями.

Напомним, «Вашингтон» обыграл «Виннипег» со счётом 4:1. Забитые шайбы в составе победителей кроме Овечкина на свой счёт записали Сонни Милано и Ник Дауд. У гостей единственную шайбу забросил Кевин Стенлунд.

Александр Овечкин записал на свой счёт 801-ю и 802-ю шайбу в заокеанской карьере, обогнав в списке лучших снайперов НХЛ легендарного Горди Хоу, на счету которого 801 заброшенная шайба.