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Овечкин сфотографировался с сыновьями после исторического дубля

Овечкин сфотографировался с сыновьями после исторического дубля
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил две шайбы и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс». Второй гол 37-летний капитан «столичных» забил в пустые ворота.

После окончания встречи форвард сфотографировался с двумя своими сыновьями.

Напомним, «Вашингтон» обыграл «Виннипег» со счётом 4:1. Забитые шайбы в составе победителей кроме Овечкина на свой счёт записали Сонни Милано и Ник Дауд. У гостей единственную шайбу забросил Кевин Стенлунд.

Александр Овечкин записал на свой счёт 801-ю и 802-ю шайбу в заокеанской карьере, обогнав в списке лучших снайперов НХЛ легендарного Горди Хоу, на счету которого 801 заброшенная шайба.

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