«Вашингтон» одержал девять побед в последних 10 матчах НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Эта победа стала для «Кэпиталз» девятой в десяти последних матчах и четвёртой кряду. В предыдущих встречах были обыграны «Оттава», «Детройт» и «Торонто». Единственное поражение за десять последних игр «Вашингтон» потерпел в матче с «Далласом» 16 декабря. Та встреча закончилась поражением «Кэпиталз» 1:2.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс». Игра пройдёт 28 декабря мск.
Напомним, после сегодняшней встречи российский форвард «Кэпитлз» Александр Овечкин обогнал Горди Хоу с списке лучших снайперов с истории НХЛ.
- 24 декабря 2022
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