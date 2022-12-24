«Вашингтон» одержал девять побед в последних 10 матчах НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Эта победа стала для «Кэпиталз» девятой в десяти последних матчах и четвёртой кряду. В предыдущих встречах были обыграны «Оттава», «Детройт» и «Торонто». Единственное поражение за десять последних игр «Вашингтон» потерпел в матче с «Далласом» 16 декабря. Та встреча закончилась поражением «Кэпиталз» 1:2.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс». Игра пройдёт 28 декабря мск.

Напомним, после сегодняшней встречи российский форвард «Кэпитлз» Александр Овечкин обогнал Горди Хоу с списке лучших снайперов с истории НХЛ.