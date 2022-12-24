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Защитника «Вашингтона» Карлсона доставили в больницу после попадания шайбы в область лица

Защитника «Вашингтона» Карлсона доставили в больницу после попадания шайбы в область лица
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На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Американский защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон по ходу матча получил неприятную травму. В одном из эпизодов шайба попала Карлсону в область лица. После этого инцидента защитник был доставлен в больницу.

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Напомним, 32-летний Джон Карлсон в нынешнем сезоне сыграл 30 матчей за клуб, в которых забросил восемь шайб и сделал 13 результативных передач. Он выступает за «Вашингтон» на протяжении всей карьеры.

Отметим, в сегодняшнем матче дублем за «Вашингтон» отметился Александр Овечкин, обошедший Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

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