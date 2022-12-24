Шайба Михеева помогла «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.
Заброшенными шайбами в составе победителей в этой игре отметились Джей Ти Миллер и Бо Хорват, оформившие по дублю, а также российский форвард Илья Михеев, отличившийся в концовке встречи. В нынешнем сезоне на счету Михеева 30 матчей, в которых он забил 11 шайб и сделал семь результативных передач.
У хозяев в этом матче отличились Дерек Райан и Коннор Макдэвид.
«Эдмонтон» потерпел четвёртое поражение в последних пяти встречах. «Ванкувер» за аналогичный отрезок одержал три победы.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 декабря 2022, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 5
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Райан (Фёгеле) – 09:42 (5x5) 2:0 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль) – 19:55 (5x5) 2:1 Миллер (Гарланд, Экман-Ларссон) – 20:41 (5x5) 2:2 Миллер (Петтерссон, Хорват) – 38:33 (5x4) 2:3 Хорват (Майерс, Гарланд) – 52:25 (5x5) 2:4 Михеев (Хорват) – 57:19 (5x5) 2:5 Хорват (Петтерссон, Майерс) – 59:19 (en)
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