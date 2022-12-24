Шайба Михеева помогла «Ванкуверу» обыграть «Эдмонтон»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей в этой игре отметились Джей Ти Миллер и Бо Хорват, оформившие по дублю, а также российский форвард Илья Михеев, отличившийся в концовке встречи. В нынешнем сезоне на счету Михеева 30 матчей, в которых он забил 11 шайб и сделал семь результативных передач.

У хозяев в этом матче отличились Дерек Райан и Коннор Макдэвид.

«Эдмонтон» потерпел четвёртое поражение в последних пяти встречах. «Ванкувер» за аналогичный отрезок одержал три победы.