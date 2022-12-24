Дубль Миронова помог «Динамо» одержать победу над «Трактором» в овертайме

В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» играло на своём льду с «Трактором». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.
На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Скоренов с передачи Джордана Уила. Через минуту Теэму Пулккинен сравнял счёт с передач Антона Бурдасова и Роба Хэмилтона. На 17-й минуте периода Алексей Бывальцев с передач Антона Бурдасова и Никиты Сошникова вывел гостей вперёд.
В конце второго периода Андрей Миронов с передач Никиты Буруянова и Артёма Волкова сделал счёт 2:2.
На 12-й секунде третьего периода «Трактор» вновь вышел вперёд благодаря голу Никиты Сошникова с передач Антона Бурдасова и Алексея Бывальцева. Через восемь минут восстановил равенство в счёте Егор Мартынов с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила.
В овертайме победный бросок на счету капитана бело-голубых Андрея Миронова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
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