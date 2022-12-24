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Дубль Миронова помог «Динамо» одержать победу над «Трактором» в овертайме

Дубль Миронова помог «Динамо» одержать победу над «Трактором» в овертайме
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В Москве завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Динамо» играло на своём льду с «Трактором». Победу в овертайме со счётом 4:3 одержали хозяева.

На восьмой минуте первого периода счёт в матче открыл Александр Скоренов с передачи Джордана Уила. Через минуту Теэму Пулккинен сравнял счёт с передач Антона Бурдасова и Роба Хэмилтона. На 17-й минуте периода Алексей Бывальцев с передач Антона Бурдасова и Никиты Сошникова вывел гостей вперёд.

В конце второго периода Андрей Миронов с передач Никиты Буруянова и Артёма Волкова сделал счёт 2:2.

На 12-й секунде третьего периода «Трактор» вновь вышел вперёд благодаря голу Никиты Сошникова с передач Антона Бурдасова и Алексея Бывальцева. Через восемь минут восстановил равенство в счёте Егор Мартынов с передач Бреннана Менелла и Джордана Уила.

В овертайме победный бросок на счету капитана бело-голубых Андрея Миронова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2022, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Скоренов (Уил) – 07:44 (5x4)   1:1 Пулккинен (Бурдасов, Хэмилтон) – 08:47 (5x4)   1:2 Бывальцев (Бурдасов, Сошников) – 16:52 (5x5)   2:2 Миронов (Буруянов, Волков) – 37:25 (5x5)   2:3 Сошников (Бурдасов, Бывальцев) – 40:12 (5x5)   3:3 Мартынов (Менелл, Уил) – 48:14 (5x4)   4:3 Миронов (Лилья, Уил) – 60:33 (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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