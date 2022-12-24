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«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, уступив «Барысу» по буллитам

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, уступив «Барысу» по буллитам
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В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Барыс» принимал «Автомобилист». Победу по буллитам со счётом 5:4 одержали хозяева.

На третьей минуте первого периода счёт открыл Кирилл Савицкий с передачи Адиля Бекетаева. На 12-й минуте периода счёт сравнял Анатолий Голышев с передачи Сергея Широкова.

В середине второго периода Данил Романцев и Сергей Широков сделали счёт 3:1 в пользу гостей. В концовке второй двадцатиминутки Майкл Шапю и Никита Михайлис сделали счёт 3:3.

На шестой минуте третьего периода Егор Петухов вывел хозяев вперёд с передач Аркадия Шестакова и Дмитрия Шевченко. Через три минуты Брукс Мэйсек с передач Сергея Широкова и Кёртиса Валка вновь сравнял счёт в матче.

В серии буллитов лучше оказались хозяева. Единственный реализованный бросок на счету Никиты Михайлиса.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2022, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
5 : 4
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Савицкий (Бекетаев) – 02:31 (5x4)   1:1 Голышев (Широков) – 11:04 (5x5)   1:2 Романцев (Неучев) – 32:17 (5x5)   1:3 Широков (Жукенов) – 33:20 (5x5)   2:3 Шапю (Грант, Луис) – 37:51 (5x4)   3:3 Михайлис (Вей) – 39:41 (5x5)   4:3 Петухов (Шестаков, Шевченко) – 45:34 (5x5)   4:4 Мэйсек (Широков, Валк) – 48:22 (5x4)   5:4 Михайлис – 65:00 (ПБ)
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