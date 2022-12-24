«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, уступив «Барысу» по буллитам

В Астане завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Барыс» принимал «Автомобилист». Победу по буллитам со счётом 5:4 одержали хозяева.
На третьей минуте первого периода счёт открыл Кирилл Савицкий с передачи Адиля Бекетаева. На 12-й минуте периода счёт сравнял Анатолий Голышев с передачи Сергея Широкова.
В середине второго периода Данил Романцев и Сергей Широков сделали счёт 3:1 в пользу гостей. В концовке второй двадцатиминутки Майкл Шапю и Никита Михайлис сделали счёт 3:3.
На шестой минуте третьего периода Егор Петухов вывел хозяев вперёд с передач Аркадия Шестакова и Дмитрия Шевченко. Через три минуты Брукс Мэйсек с передач Сергея Широкова и Кёртиса Валка вновь сравнял счёт в матче.
В серии буллитов лучше оказались хозяева. Единственный реализованный бросок на счету Никиты Михайлиса.
- 24 декабря 2022
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