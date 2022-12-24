Кудашов: «Динамо» вытащило стрессовую игру. Сказал ребятам, что они старались проиграть

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над «Трактором» (4:3 ОТ).

«Не всё получалось во время игры, но нашли в себе силы и эмоции, чтобы переломить ход встречи. Голы пропускали не то, что необязательные… «Трактор» здорово играл и использовал все эти моменты, но мы допускали неправильные действия. Более того, о чём говорили, что не будем делать, то и делали в другую сторону – всё наоборот. А в общем атмосфера отличная, результат хороший, старание и самоотдача были на высшем уровне.

Победная серия добавляет положительных эмоций? Иногда поражения лучше подготавливают команду к чему-то определённому. Да, победы дают хорошее настроение, но в то же время за победами кроется успокоенность, иногда понижается требовательность к себе. Мы уже очень спокойно к этому относимся — и игроки, и тренеры. Мы знаем эти ситуации и очень много раз их проходили — как и победные серии, так и неудачные. Если вы посмотрите на этот год, то матчи, которые мы проигрывали, ничем не отличались от матчей, где мы побеждали.

Понимаете, это очень маленькая грань. Полброска, рикошет. Штанга, подставления – те встречи, что мы проиграли, могли быть в победной серии, потому что всё было в одну шайбу. И то же самое идёт сейчас – пустые ворота, овертайм – любая ситуация может повернуться в любую сторону. Мы прошли через этот этап и движемся дальше, потому что знаем, что удачу легко спугнуть и тяжело завоевать.

Сейчас у меня нет опасений, что ребята могут расслабиться, ведь игра не была идеальной и не была лёгкой. Я в раздевалке сказал, что вы всю игру пытались проиграть. Она была стрессовой. Знаете, вот когда 6:0 и всё получается, то перед следующим матчем есть опасения. А сегодня всё было тяжело, и мы вытащили эту игру», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.