Джефф Монсон: Овечкин — великий хоккеист. Здорово, что русский бьёт рекорды в Америке

Бывший боец ММА Джефф Монсон прокомментировал достижение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В сегодняшнем матче с «Виннипег Джетс» (4:1) россиянин обошёл Горди Хоу, став вторым снайпером в истории НХЛ с 802 забитыми шайбами.

«Александр Овечкин — великий хоккеист, в этом нет никаких сомнений. Он уже очень долгое время является одним из сильнейших хоккеистов мира. Это здорово, что русский бьёт рекорды в Америке. Желаю Александру превзойти результат Гретцки и стать лучшим снайпером в истории НХЛ. Он этого заслуживает», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».

Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы. Всего в текущем сезоне 37-летний россиянин забросил 22 шайбы и отдал 19 результативных передач за 36 матчей. «Вашингтон» с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.