Александр Тихонов: весь мир знает Овечкина, но как почти американца

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал про достижение форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который в матче с «Виннипег Джетс» (4:1) забросил 802-ю шайбу и вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ.

«Когда Саше было 11 лет, его мама, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу, привела его на старый стадион «Динамо». Я тогда ещё был двукратным олимпийским чемпионом, не четырёхкратным. Подписал ему календарик — «Быть тебе великим Александром». И я не ошибся. Очень рад за него. Большое счастье для его мамы. Но самое главное — всё это в Америке. У нас хоккей на высоком уровне, все дворцы полные, но нет Овечкина, нет рекордсмена. В России нет денег, чтобы платить ему.

Благодаря НХЛ его знает весь мир? Весь мир знает Овечкина, но как почти американца. Его рекорды в Америке, но не в Москве. К великому сожалению, ни он, ни Малкин не собираются обратно. И поэтому мне жаль», -цитирует Тихонова «РБ Спорт».

Всего в текущем сезоне 37-летний россиянин забросил 22 шайбы и отдал 19 результативных передач за 36 матчей. «Вашингтон» с 42 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.