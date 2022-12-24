«Северсталь» дома с крупным счётом обыграла минское «Динамо»

В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала минское «Динамо». Победу со счётом 4:0 одержали хозяева.

На 11-й минуте первого периода счёт открыл Александр Суворов с передач Робина Пресса и Игоря Гераськина. За 18 секунд до конца периода удвоил преимущество хозяев Робин Пресс с передач Ильи Иванцова и Адама Лишки.

На пятой минуте второго периода счёт 3:0 сделал Кирилл Пилипенко с передачи Руслана Абросимова.

На 15-й минуте третьего периода довёл счёт до крупного Адам Лишка с передач Ильи Иванцова и Дмитрия Моисеева.

«Сухарь» на свой счёт записал голкипер хозяев Александр Самонов, отразивший все 37 бросков по своим воротам.

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