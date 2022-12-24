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«Северсталь» дома с крупным счётом обыграла минское «Динамо»

«Северсталь» дома с крупным счётом обыграла минское «Динамо»
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В Череповце завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Северсталь» принимала минское «Динамо». Победу со счётом 4:0 одержали хозяева.

На 11-й минуте первого периода счёт открыл Александр Суворов с передач Робина Пресса и Игоря Гераськина. За 18 секунд до конца периода удвоил преимущество хозяев Робин Пресс с передач Ильи Иванцова и Адама Лишки.

На пятой минуте второго периода счёт 3:0 сделал Кирилл Пилипенко с передачи Руслана Абросимова.

На 15-й минуте третьего периода довёл счёт до крупного Адам Лишка с передач Ильи Иванцова и Дмитрия Моисеева.

«Сухарь» на свой счёт записал голкипер хозяев Александр Самонов, отразивший все 37 бросков по своим воротам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 декабря 2022, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Суворов (Пресс, Гераськин) – 10:51 (5x4)   2:0 Пресс (Иванцов, Лишка) – 19:42 (5x5)   3:0 Пилипенко (Абросимов) – 24:51 (5x4)   4:0 Лишка (Иванцов, Моисеев) – 54:53 (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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