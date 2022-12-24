Овечкин вторую неделю подряд признан первой звездой в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает официальный сайт НХЛ. Отметим, что это вторая неделя подряд, когда 37-летний нападающий становится лучшим.

За прошедшую неделю Овечкин набрал 6 (2+4) очков за три игры. В сегодняшнем матче с «Виннипег Джетс» (4:1) россиянин обошёл Горди Хоу, став вторым снайпером в истории НХЛ с 802 забитыми шайбами. Отставание россиянина от лидирующего Уэйна Гретцки в списке снайперов НХЛ составляет 92 шайбы.

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев признан второй звездой недели. 26-летний вратарь за неделю одержал три победы в трёх матчах с процентом отражённых бросков 96,5.

Третьей звездой недели назван шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон. В двух матчах на неделе форвард набрал 7 (2+5) результативных баллов.