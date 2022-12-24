Ротенберг оценил перспективы новичка СКА Алтыбармакяна

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Спартаком» (4:2) рассказал об игре новичка клуба Андрея Алтыбармакяна. Напомним, 24-летний форвард перешёл в армейский клуб из «Сочи».
«У нас много воспитанников в команде. Андрей Алтыбармакян тоже наш воспитанник. Он играл в «Сочи», до этого в АХЛ. Набрался опыта, а сейчас надо выходить на новый уровень. Есть все задатки, чтобы вписаться в нашу систему. Он играет самоотверженно, сыграл одну игру, внёс вклад в победу. В нем есть огромный потенциал, но совместная работа только начинается. Кстати, он отдал передачу, когда гол не засчитали. Хорошее действие», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости».
На счету Алтыбармакяна в текущем сезоне КХЛ 16 (6+10) очков в 38 матчах за «Сочи» при показателе полезности «-17».
В сегодняшнем матче за СКА Андрей результативными действиями не отметился.
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