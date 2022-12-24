Тренер «Вашингтона» объяснил, за счёт чего Овечкин показывает стабильные результаты

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт объяснил, благодаря чему нападающий Александр Овечкин показывает стабильные результаты.



«Он снова на ходу, чтобы провести ещё один отличный год. Он в замечательной форме. У него явно в наличии огромные способности и талант, когда дело доходит до того, чем он занимается. Он любит игру. У него есть страсть и цель, когда он выходит на лёд. Я думаю, что все эти факторы вместе взятые, а также тот факт, что он смог поучаствовать во многих матчах, — всё это даёт ему возможность показывать последовательные результаты», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.



Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

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