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Тренер «Вашингтона» объяснил, за счёт чего Овечкин показывает стабильные результаты

Тренер «Вашингтона» объяснил, за счёт чего Овечкин показывает стабильные результаты
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт объяснил, благодаря чему нападающий Александр Овечкин показывает стабильные результаты.

«Он снова на ходу, чтобы провести ещё один отличный год. Он в замечательной форме. У него явно в наличии огромные способности и талант, когда дело доходит до того, чем он занимается. Он любит игру. У него есть страсть и цель, когда он выходит на лёд. Я думаю, что все эти факторы вместе взятые, а также тот факт, что он смог поучаствовать во многих матчах, — всё это даёт ему возможность показывать последовательные результаты», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

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