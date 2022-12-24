Главный тренер «Вашингтона» поделился мнением о погоне Овечкина за рекордом Гретцки
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после исторического дубля форварда команды Александра Овечкина, поразившего ворота «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, высказался о погоне россиянина за Уэйном Гретцки. Нападающий забил 802 гола в карьере. Теперь Овечкин отстаёт от великого канадца на 92 шайбы.
«Когда видишь, что Алекс делает каждый день, всё возможно. То, как он играет. Как он забивает. Как он бросает. Его любовь к игре. Это займёт много времени, но они выбрали правильного парня, чтобы попытаться побить этот рекорд», — приводит слова Лавиолетта журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по количеству голов.
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