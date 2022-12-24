Тренер «Вашингтона» высказался об остановке игры, чтобы провести чествование Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал остановку игры после исторического дубля форварда команды Александра Овечкина, поразившего ворота «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий забил 802 гола в карьере, выйдя на второе место в истории НХЛ по количеству шайб.
«Я не хочу говорить, что такие моменты в хоккее случаются только раз в жизни, но они происходят редко, и вы останавливаете игру, чтобы провести чествование кого-то по случаю такого особого достижения. То, чего он смог добиться здесь, в Вашингтоне, поистине невероятно.
У него была возможность в такой вечер, как сегодня, просто снова поставить игру на паузу и воспользоваться моментом, просто отдать дань тому моменту, когда произошло что-то особенное», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
- 24 декабря 2022
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