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«Барыс» перевёл защитника Ножье в список травмированных и подписал нападающего «Сарыарки»

«Барыс» перевёл защитника Ножье в список травмированных и подписал нападающего «Сарыарки»
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«Барыс» перевёл защитника Нельсона Ножье в список травмированных, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Сообщается, что канадский защитник получил травму во вчерашнем матче с «Автомобилистом».

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Ножье провёл 36 матчей, в которых набрал три (1+2) очка при показателе полезности «+2».

Также «Барыс» подписал лучшего бомбардира чемпионата Казахстана нападающего Александра Борисевича. Сообщается, что двухстороннее соглашение с казахстанским форвардом будет действовать до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Борисевич сыграл в чемпионате Казахстана 31 матч в составе «Сарыарки» и заработал 47 (17+30) очков, что на момент перехода позволяет ему занимать первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата страны.

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