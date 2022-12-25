«Барыс» перевёл защитника Ножье в список травмированных и подписал нападающего «Сарыарки»

«Барыс» перевёл защитника Нельсона Ножье в список травмированных, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Сообщается, что канадский защитник получил травму во вчерашнем матче с «Автомобилистом».
В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Ножье провёл 36 матчей, в которых набрал три (1+2) очка при показателе полезности «+2».
Также «Барыс» подписал лучшего бомбардира чемпионата Казахстана нападающего Александра Борисевича. Сообщается, что двухстороннее соглашение с казахстанским форвардом будет действовать до конца текущего сезона.
В текущем сезоне Борисевич сыграл в чемпионате Казахстана 31 матч в составе «Сарыарки» и заработал 47 (17+30) очков, что на момент перехода позволяет ему занимать первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата страны.
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