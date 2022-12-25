Тренер «Сочи» Светлов оценил игру Мичкова в матче с «Ак Барсом»

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4 Б) и игру форварда своего клуба Матвея Мичкова.

«Думаю, игра была интересная, быстрая, хорошая. Видно, что ребята играли с полной самоотдачей, забили три гола. Хорошо, что забили в концовке вшестером, нужный гол для мотивации команды, для настроения – можем бороться с топовыми командами. Буллиты – своеобразный момент, могли на пару голов побольше забить. Спасибо игрокам за самоотдачу и болельщикам за атмосферу. Потихоньку набираем обороты, молодёжь потихоньку прогрессирует. Буллиты – это всё-таки не лотерея, а больше мастерство.

Что касается Мичкова, перед первой игрой почти не было времени с ним поработать. В этом матче он выступал в другом сочетании, отметили его хорошую игру – и гол забил, и буллит. Считаю, что в его лице наша команда получила хорошую помощь.

В последних матчах вратари хорошо играют, с возвращением Бердина не будет головной боли. У нас собирается классная бригада вратарей», — приводит слова Светлова сайт КХЛ.

После поражения «Сочи» остаётся на последнем месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 18 очков.

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