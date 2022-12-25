Форвард «Ак Барса» Шипачёв: два очка есть два очка, даже при плохой игре

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв подвёл итоги матча с «Сочи» (4:3 Б) и рассказал, чего ждать от следующего матча с «Металлургом» (28 декабря в 19:30 мск).

«Сейчас на первом месте для команды стоит задача по набору очков. В прошлой игре в концовке одержали победу над «Витязем», сегодня упустили её в основное время, но хорошо, что исправились на буллитах. И Биляшик [Тимур Билялов] поймал, и Радик [Александр Радулов] забил − молодцы. Мы стараемся улучшать игру, в том числе в обороне: иногда смотрится хорошо, иногда − не очень, разбираем это между матчами. Забрали свои очки, два очка есть два очка, даже при плохой игре.

Такие матчи должны приободрить команду? Любые победы важны. Когда много забиваешь и побеждаешь − это тоже придаёт уверенности. Ребята набирают очки, забивают голы. Победа по буллитам − это немного другое, вся команда переживала вплоть до последней минуты, до последнего броска Сани. Очень рад, что мы выиграли, сегодня получилась равная игра.

Чего стоит ожидать от матча с «Металлургом»? Надеюсь, будет хорошая игра. Сейчас прилетим, немного переведём дух, разберём ошибки, в том числе сегодняшние, которые привели к пропущенным голам. Довольно глупые ошибки, надо их подчищать, а затем будем готовиться к игре с «Металлургом», — цитирует Шипачёва сайт «Ак Барса».

35-летний форвард казанцев за 43 игры набрал 29 (6+23) очков. После победы «Ак Барс» набрал 49 очков и располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции.