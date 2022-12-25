Форвард «Сочи» Мичков поделился впечатлениями от матча с «Ак Барсом»

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:4 Б) и рассказал о своих буллитах в матче.

«Хорошая игра, хорошая атмосфера на трибунах. Спасибо всем, кто нас поддерживал. Но как я могу быть рад на сто процентов, если команда проиграла? Работаем дальше, будем стараться прибавлять от игры к игре. Уверен, что будем добавлять.

По сравнению с предыдущей игрой «Сочи» сегодня выглядел здорово? Не могу согласиться, что «здорово». Если бы здорово выглядели бы, то выиграли бы. Есть недочёты, которые нам надо поправить. Будем все вместе работать ещё больше и исправлять ошибки.

Сколько времени потребовалось, чтобы натренировать бросок? Не знаю. Увидел, что можно бросить, и попал. Спасибо Артёму Николаеву, закрывшему на пятаке обзор вратарю. Да, стараюсь постоянно тренировать бросок. Дополнительно хожу в бросковую зону на арене, чтобы отточить бросок. Работа кипит, надо двигаться только вперёд.

Что хотел сделать во втором буллите в серии штрафных бросков? Просто очень хотел забить. Я такой финт делал в ВХЛ, когда «Соколу» забросил победную шайбу. Я не думал о том, что надо забить как-то красиво. Нет, просто хотел обмануть вратаря, чтобы наша команда выиграла. Немного не получилось. Мне есть над чем работать. Эту игру забудем и будем готовиться к следующей.

У нас хороший коллектив. В плане общения всё здорово, осталось только начать выигрывать. Уверен, что в скором времени мы прервём полосу неудач.

Как буду отмечать Новый год? Здесь в Сочи мои родители. Будем семьёй отмечать. И первого января планирую в бросковую зону прийти и поработать дополнительно», — цитирует Мичкова сайт «Сочи».

Напомним, в матче с «Ак Барсом» Мичков забил свой первый гол за южан. Также 18-летний форвард забил один буллит из двух попыток в серии послематчевых штрафных бросков.