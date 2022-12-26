Стэмкос: не обязательно быть большим парнем, чтобы обладать мощным броском

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который в этом месяце набрал своё 1000-е очко в НХЛ, рассказал, что в детстве отец отправил его в специализированную хоккейную школу для совершенствования снайперского мастерства.

«В детстве моим любимым игроком был Джо Сакик, и мой отец сказал мне, что он бросает по воротам тысячи раз на тренировках, чтобы стать лучше. Я тоже хотел этого. И отец решил отдать меня в Score Hockey School (специализированная хоккейная школа для совершенствования снайперского мастерства. — Прим. «Чемпионата») чтобы я работал над своим броском. Мне было примерно 11.

Главное, чему я научился, это то, что не обязательно быть большим парнем, чтобы обладать мощным броском. Самое важное — это техника. Если у тебя правильная техника, абсолютно неважно, большой ты или нет. Просто посмотрите, как далеко могут запустить мяч самые маленькие ростом игроки в гольф», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.